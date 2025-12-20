Haberler

Ayçin Kantoğlu: Sumud, ilkbaharda yola çıkacak

Güncelleme:
Bodrum İnsani Değerler Derneği tarafından düzenlenen panelde aktivistler, Gazze'deki insani durumu ve Sumud hareketinin önemini vurguladı. Ayçin Kantoğlu, 'Yeniden Sumud' projesinin ilkbaharda yola çıkacağını duyurdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Burada konuşan aktivist Ayçin Kantoğlu, "Yeniden Sumud, ilkbaharda yola çıkacak. Hala beklediğimiz insani yardım koridorunu orada açabilmiş değiliz" dedi.

Bodrum İnsani Değerler Derneği tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde 'Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Panele; aktivist Ayçin Kantoğlu, sanatçı Fethullah Badem, yazar Mehmet Ercan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinlikte Gazze'de yaşananlara ilişkin hazırlanan video, katılımcılara izletildi. Bodrum İnsani Değerler Derneği Başkanı Ahmet Karataş'ın açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Sumud Filosu'nda yer alan Ayçin Kantoğlu, Fethullah Badem ve Mehmet Ercan, Gazze'de yaşanan insani dram ile Sumud hareketine ilişkin deneyim ve görüşlerini paylaştı. Öte yandan salon girişinde Gazze'de yaşanan insani drama ilişkin fotoğraf sergisi yer aldı.

'DAHA KALABALIK GİTMEYİ PLANLIYORUZ'

Ayçin Kantoğlu, "Yeniden Sumud, ilkbaharda yola çıkacak. İsrail son derece agresif ve saldırgan tutumuna ara vermedi. Ateşkese rağmen ölümlerin önüne geçilemedi. Hala beklediğimiz insani yardım koridorunu da orada açabilmiş değiliz. Sivil inisiyatif, bir kez daha Gazze'ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın, zalim Siyonistlere 'Dur' demenin çarelerini arayacak. İlkbaharla Global Sumud Filosu'nun tekrar yolda olacağı bilgisini kamuoyuna paylaştılar. Gazzelilerin yaşadıklarının yanında bizimki, onlara kepçe ile içirdiklerinden bir tatlı kaşığı tattırmak gibi. Zorlu bir yolculuktu, Akdeniz'i fındık kabuğundan teknelerle geçiyor olmanın getirdiği ciddi bir mücadele vardı. Şikayetçi değiliz. Güçlü bir düşman var ama yenilmez de değiller. Halkların iradesi inşallah Birleşmiş Milletleri de devletleri de bir noktada görevlerini yapma hususunda baskılayacaktır. Bizim için aslolan Filistin'in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde 1 milyon civarında başvuru yapılmıştı, ikincisinde daha yüksek sayıda insanın alakasını cezbedeceğini düşünüyorum" dedi.

'ÖRNEK BİR DESTEK YAŞANIYOR'

Fethullah Badem de "'Gazze' dediğimiz coğrafya küçücük bir kara parçasına sıkıştırılmış ve 2'nci Dünya Savaşı'nda atılan bombaların tam 14 katı üzerine bomba yağdırılmış. 20 bin tondan fazla bomba altında işgale maruz kalmış küçücük bir coğrafya ve buna rağmen mazlum kardeşlerimiz hala teslim alınamadılar. Bu yönüyle orada örnek bir destan yaşanıyor. Oradaki mazlum kardeşlerimizin sesini duyurmak, onlar için bir şeyler yapmak üzerimize düşüyor" diye konuştu.

'KAHRAMAN ONLARDIR'

Mehmet Ercan ise "Gazze bütün insanlığın önüne bir ayna olarak çıkan, kendisini görüp görmemesine ilişkin herkesin puanını veren bir er meydanı haline gelmiştir. Eğer bir kahramanlıktan bahsedilecek olursa Gazze'deki çocuklar başta olmak üzere kadınlar ve insanlardır. Gazze adına, Gazze'yi hatırlatan her ne varsa kahraman onlardır" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
