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Bodrum'da Yeni Yıl Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Bodrum'da Yeni Yıl Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Bodrum, iç ve dış pazardan gelen taleplerle yeni yıla hareketli bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Otelciler, yılbaşı için özel etkinlikler ve ışıklandırmalarla misafirlerini bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da iç ve dış pazardan gelen talepler sayesinde sektör yeni yıla hareketli girecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açık olan turistik tesisler, yılbaşı için hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı.

Yaz aylarında dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinden yerli ve yabancı misafirin tatil yaptığı Bodrum'da, yeni yılda da turistler ağırlanacak.

Bodrum kent merkezi başta olmak üzere birçok mahallede cadde ve sokaklar ile açık olan oteller yılbaşına özel ışıklandırıldı.

İlçedeki turizmciler, hareketli ve bol organizasyonlu yılbaşı tatili geçirmek isteyen tatilcilere ev sahipliği yapacak.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, ilçede düzenlenecek farklı organizasyonlara çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin de katılabileceğini söyledi.

Yeni yılda belediyenin de program düzenleyeceğini dile getiren Dengiz, ilçedeki yoğunluğun tahminlerinin üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti.

"Rezervasyonlarınızı son dakikaya bırakmayın"

Uçak seferlerinde de yoğunluk gözlemlediklerini anlatan Dengiz, şunları kaydetti:

"Londra ve Dublin'den direkt uçak seferlerine başlanmıştı. Kış aylarında da Bodrum'a haftada iki kez uçak geliyor. Yabancı turistlerin de yılbaşında ilçemizde hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz. Başka ülkelerden de iç hatlardan aktarmalı gelecekler. Şu anda iç hatlardaki uçak seferlerinde müsaitlik var ama Bodrum'a gelecek olanların son dakikaya bırakmamalarını öneriyorum. Otellerde konserler ve yılbaşı yemekleri olacak. Orada da yer kalmadı diyebiliriz."

Dengiz, ilçede 50'nin üzerinde otelin açık olduğunu belirterek, organizasyonların ses getireceğini ifade etti.

"Yoğun ve renkli yılbaşı geçireceğimize inanıyorum"

Otel işletmecisi Gürhan Gider de işletmeciler olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını, yeni yıla Bodrum'da girmek isteyen misafirleri beklediklerini belirtti.

Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da Bodrum'da yeni yılın yoğun geçeceğini vurgulayan Gider, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarımada genelindeki oteller yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. İngiltere uçuşları da olduğu için yabancı turistlerimizi de bekliyoruz. Özellikle yerli turistin ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz. Yılbaşında canlı müzik yapan mekanlarımız da açık. Çeşitli mahallelerimizdeki meydanlarda yılbaşı etkinliklerimiz olacak. İlçemiz her yılbaşında bu yoğunluğu yaşıyor. Bodrum'da her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ve renkli yılbaşı geçireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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