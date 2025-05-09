Bodrum'da Yeni Gençlik Merkezi ve Kütüphaneye Sahip Camii Temeli Atıldı

Bodrum ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak ve içerisinde gençlik merkezi ile kütüphanenin bulunacağı Çamlık Cami'nin temeli törenle atıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Çamlık Mahallesi'ne yapılacak caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere destekleri için teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanvekili Ercan Pehlivan da bölgeye yapılacak caminin temelini atıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Duaların ardından temel atma için ilk beton döküldü.

Törene, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.