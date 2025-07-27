Bodrum'da Yelkenli Tekne Kurtarma Çalışmaları Başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara sürtmesi sonucu yarı batık vaziyette karaya oturan yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karaada civarında meydana geldi. 14,5 metre uzunluğundaki 'Neveda' isimli yelkenli tekne, kıyıya yakın noktada kayalıklara sürterek hasar aldı. Hasar nedeniyle tersaneye hareket eden yelkenli su almaya başladı. Teknedeki 5 kişi, bölgede bulunan başka teknelerdekiler tarafından kurtarıldı. Yelkenli tekne, Tavşan Burnu civarında yarı batık vaziyette karaya oturdu.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yelkenli tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde üzerinde vinç aparatı kurulu olan gemi ve liman başkanlığına ait bir tekne bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yelkenli teknenin sudan çıkarılmasının ardından bakım ve onarımı için tersaneye gönderileceği belirtildi.