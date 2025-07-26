Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Bodrum'da Yelkenli Tekne Karaya Oturdu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara sürten bir yelkenli tekne yarı batık halde karaya oturdu. Teknedeki 5 kişi çevredeki diğer tekneler tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara sürten yelkenli tekne yarı batık vaziyette karaya oturdu. Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karaada civarında meydana geldi. 14.5 metre uzunluğundaki Neveda isimli yelkenli tekne, kıyıya yakın noktada kayalıklara sürterek hasar aldı. Hasar nedeniyle tersaneye hareket eden yelkenli su almaya başladı. Teknedeki 5 kişi, bölgede bulunan başka teknelerdekiler tarafından kurtarıldı. Yelkenli tekne Tavşan Burnu civarında yarı batık vaziyette karaya oturdu. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yelkenli tekne için kurtarma çalışması yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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