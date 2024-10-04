Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Yazdan Kalma Günler Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum, yazdan kalma günler yaşarken, yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklıkları 32 dereceye kadar yükselirken, kültürel etkinlikler de planlanıyor.

Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor

MUĞLA - Türkiye'nin bazı illerinde yüksek kesimlere kar yağarken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar ve yağmur etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ilde hava sıcaklığı 17 derece ila 4 derece arasında değişirken, Bodrum'da ise hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'un en büyülü zamanlarından birinde, 'sarı yaz' olarak adlandırdığımız bir tanıtım kampanyasına öncülük ettik. 15 Eylül ile 15 Ekim arasında oldukça güzel bir dönem yaşadık diyebilirim. Ekimin ilk haftasında kültür, sanat ve sporla iç içe olan çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu da iyi bir işaret. 'Sarı Yaz' kampanyası, Bodrum'un deniz, kum ve güneşiyle tanıtılmasının yanı sıra, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle de zenginleşmiş durumda. İlk olarak Bodrum Yarı Maratonu düzenlenecek, ardından Motorfest adı altında başka bir etkinlik olacak. Her sene olduğu gibi bu yıl da Sarı Yaz'ın Bodrum'a çok yakıştığını düşünüyoruz. Havayolları ve havalimanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda olumlu işaretler aldık. İngiltere'den gelen uçuşlar 17 Kasım'a kadar, Rusya'dan gelen uçuşlar ise 5 Kasım'a kadar devam edecek. Eskiden sezon ekimin son haftasında sona ererdi, ancak bu yıl 17 Kasım'a kadar uzatmayı başardık. Gelecek yıl da yalnızca 17 Kasım değil, aralık sonuna kadar sezonu devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bodrum'da Yazdan Kalma Günler Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Hava Durumu Güneşli Bodrum Güncel Turizm Yaşam Spor kar

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için saldırdı

 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi 4-5 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS saat kaçta açıklanır? KPSS saat kaçta açıklanıyor?
title