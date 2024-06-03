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Bodrum'da Yaz Sezonu Hareketliliği Başladı

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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Yaz sezonu hareketliliği başladığı ilçede yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. Yaz sezonu hareketliliğinin başladığı ilçede sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelere yükseldi. Başta Gümbet plajı olmak üzere Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bazı turistler denizde su oyunları oynarken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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