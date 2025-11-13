Haberler

Bodrum'da Yavru Köpeklere Ateş Açan İ.A. Tutuklandı

Bodrum'da Yavru Köpeklere Ateş Açan İ.A. Tutuklandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde av tüfeğiyle yavru köpeklere ateş açan 85 yaşındaki İ.A., bir köpeği öldürüp diğerini yaralayarak tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yavru köpekleri av tüfeği ile vurup birini öldüren, diğerini de yaralayan İ.A. (85) tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak'taki bir arazide meydana geldi. İ.A., arazideki 2 yavru sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan 2 yavru, çevredekiler ve hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerden 1'i öldü. Jandarma, olayın ardından İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
