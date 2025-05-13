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Bodrum'da Yasa Dışı Tonozlar ve Terk Edilmiş Tekneler Kaldırıldı

Bodrum'da Yasa Dışı Tonozlar ve Terk Edilmiş Tekneler Kaldırıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar ve terk edilmiş tekneler, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi ve koy yüzme alanı şamandıralarla donatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda koy yüzme alanı şamandıralarıyla donatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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