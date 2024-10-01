Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Yasa Dışı Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bir düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Ekiplerce yakalanarak bota alınan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Yerel Haberler Sahil Güvenlik Yunanistan Göçmenler Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Göçmen Bodrum Hukuk

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı

ABD üssüne saldırı! Katyuşa roketleri art arda fırlatıldı
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim, Gamze Türkmen kimdir? Lübnan'da ne oluyor? Lübnan'da savaş mı çıktı, ölen var mı, kaç kişi öldü? Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Sur Belediyespor 12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sur Belediyesp Erganispor Diyarbakırspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Erganispor Diyarbakırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erganispor Diyarbakırspor Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bitlis Özgüzelderespor Kurtalan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bitl Vangölü SK Doğubayazıt FSK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Vangölü SK Doğubayazıt FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Vangölü SK Doğubayazıt F Batman Kayra SK Hakkari Zap SK CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Batman Kayra SK Hakkari Zap SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yeşil Varto Spor Şırnak Petrol SK Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Yeşil Varto Spor Şırnak Petrol SK Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Iğdıresspor Kızıltepe 47 Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Iğdıresspor Kızıltepe 47 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Green Card başvuru ne zaman 2024? Başvuru başladı mı? MasterChef künefe tarifi! En güzel künefe tarifi! Künefe tarifi nasıl yapılır? Künefe için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });