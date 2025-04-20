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Bodrum'da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yarı batık halde bulunan 'Suntan' isimli tekne, vinç yardımıyla kurtarılarak güvenli bir alana çekildi. Kurtarma çalışmaları Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yarı batık haldeki tekne vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde yaklaşık iki yıl önce büyük bir bölümü battığı öğrenilen 16 metrelik "Suntan" isimli teknenin kurtarılması için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Karaya kurulan vinçler yardımıyla uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarılan tekne güvenli bir alana çekildi.

Kurtarma çalışmasının deniz alanının güvenliğinin sağlanması açısından yapıldığı ve bu çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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