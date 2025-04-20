Bodrum'da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yarı batık haldeki tekne vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde yaklaşık iki yıl önce büyük bir bölümü battığı öğrenilen 16 metrelik "Suntan" isimli teknenin kurtarılması için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Karaya kurulan vinçler yardımıyla uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarılan tekne güvenli bir alana çekildi.

Kurtarma çalışmasının deniz alanının güvenliğinin sağlanması açısından yapıldığı ve bu çalışmaların devam edeceği öğrenildi.