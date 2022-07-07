Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı. Muğla'da orman yangınlarına karşı hazır bekletilen Türk Hava Kurumuna (THK) ait iki CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, Bodrum açıklarında test uçuşu yaptı. Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı. Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi. Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi. Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. AA / Ali Ballı - Güncel Bodrum Muğla su Güncel Haberler

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