Bodrum'da Yangın: Oto Yıkama İş Yeri Küller İçinde

Bodrum'da Yangın: Oto Yıkama İş Yeri Küller İçinde
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir oto yıkama ve tamir dükkanında çıkan yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde oto yıkama, motosiklet ve lastik tamiri yapılan iş yerinde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının ardından iş yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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