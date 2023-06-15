Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Bitez Mahallesi'nde bir site içerisindeki otluk ve ağaçlık arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla geniş bir alana yayılan alevlere site içerisindeki güvenlik görevlileri ve bölge sakinleri müdahale etti. Kimi vatandaşlar, alevleri toprak atarak söndürmeye çalıştı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında arazinin tamamına yakını zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Bitez Mahallesi'nde bir site içerisindeki otluk ve ağaçlık arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla geniş bir alana yayılan alevlere site içerisindeki güvenlik görevlileri ve bölge sakinleri müdahale etti. Kimi vatandaşlar, alevleri toprak atarak söndürmeye çalıştı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında arazinin tamamına yakını zarar gördü. - MUĞLA