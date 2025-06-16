Bodrum'da Yangın: Kaynak Makinesinden Çıktığı Belirlendi, 1 Gözaltı

Bodrum'da Yangın: Kaynak Makinesinden Çıktığı Belirlendi, 1 Gözaltı
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Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bir inşaat alanında yapılan yangın müdahalesine 5 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı tespit edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

YANGIN KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ; 1 GÖZALTI

Göltürkbükü Mahallesi'nde makide çıkan yangına müdahale 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekipleri ile sürüyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede yangının inşaatta yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili inşaatta kaynak yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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