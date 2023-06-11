Bodrum'da Yangın: İnşaat Malzemeleri Zarar Gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinin bahçesindeki inşaat malzemeleri zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangında bir iş yerinin bahçesindeki inşaat malzemeleri zarar gördü.

Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgedeki iş yerlerine yakın alanda çıkan yangına ekipler gelene kadar vatandaşlar, bahçe hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir iş yerinin bahçesindeki inşaat malzemelerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkışıyla ilgili polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.