Bodrum'da Yangın Çıkaran Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bodrum'da yangın çıkarıp, kaçtığı denizde boğulma tehlikesi geçiren V.İ., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İş bulmak için 3 gün önce Bodrum'a geldiği belirlenen V.İ.'nin eşiyle ayrılma aşamasında olduğu, bu nedenle bunalımlı bir dönem geçirdiğini söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Bodrum'da yangın çıkarıp, kaçtığı denizde boğulma tehlikesi geçiren V.İ., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İş bulmak için 3 gün önce Bodrum'a geldiği belirlenen V.İ.'nin eşiyle ayrılma aşamasında olduğu, bu nedenle bunalımlı bir dönem geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), -