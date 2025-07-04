Bodrum'da Yangın Çıkan Tekne Battı, 13 Kişi Kurtarıldı

Bodrum'da Yangın Çıkan Tekne Battı, 13 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan 'My Lover' isimli tekne, kurtarma operasyonu sırasında battı. 8'i Polonya uyruklu 13 kişi tekne personeli tarafından kurtarıldı. Yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendiriliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne batarken, 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

"My Lover" isimli 27 metrelik gulette, Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na seyir halindeyken bir kabin içerisinde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangına teknedeki personel tarafından müdahale edildi.

Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Teknedeki 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında açığa sürüklenen tekne battı.

Yangına müdahale ve teknenin battığı anlar ekiplerin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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