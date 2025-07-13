Bodrum'da Yangın Çıkan Motoryat Battı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 'Melinay' isimli motoryatta çıkan yangın sonrası tekne battı. Yangın, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat, söndürme çalışmasının ardından battı.

Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Hasar alan motoryat, kıyıya çekildiği sırada battı.

Teknedeki 4 kişinin ise ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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