Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı - Haberler

Bodrum'da yangın çıkan evdeki kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.
Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.
Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan bir kedi yavrusu ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Yangının buzdolabı motorundan çıktığı tahmin ediliyor.
AA / Ali Ballı - Güncel