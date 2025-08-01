Bodrum'da Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yakaköy yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy yakınlarındaki makilik bölgede saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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