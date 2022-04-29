Bodrum'da yaklaşan sezon ve bayram tatili öncesi denetimlerini sıklaştırıldı

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Ekipler, temizlik, hijyen, işletme ruhsatı, vergi levhası kontrolleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Ekipleri Belediyeye Bağlı Kafe'yi de Denetledi

İşletmelerde gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, mutfak içi temizliği, rafların, tezgâh üstlerinin temizliği ile işletme ruhsat ve vergi levhası, fiyat etiketi gibi kontrolleri tüm hızıyla sürdüren ekipler, Bodrum Belediye Gıda A.Ş.ye bağlı Mahfel Kafe'de de denetim yaptı. Kafe çalışanlarına bilgiler verilirken mutfak çalışanlarının hijyen uygunluğu da denetlendi. Ayrıca resmi evrak kontrolleri yapılarak raporlandı.

Esnaftan Başkana Teşekkür

Belediyenin yaptığı çalışmalar, eğitimler; restoranlara yaptığı denetimlerden memnun olduklarını söyleyen esnaflar, belediyenin iletişim konusunda çok başarılı olduğunu ifade ederek belediye zabıta ekiplerine ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, restoran, kafe ve barlarda vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, sağlıksız koşullarda hizmet veren işletmeleri "444 00 48" i arayarak bildirmelerini istedi.

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için kontrollerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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