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Bodrum'da yağmur ve hortum

Bodrum'da yağmur ve hortum

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmur etkili olurken, denizde de hortum oluştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmur etkili olurken, denizde de hortum oluştu. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Öte yandan, Yalıkavak açıklarında hortum oluştu. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, hortum karaya ulaşmadan kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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