Bodrum'da Yağış Yolları Kapattı

- Yağış yolu kapattı, araç ve konteynerleri sürükledi

Bodrum'da yollar göle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi, yollar kapandı.

İlçede akşamüstü saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yaklaşık bir saat boyunca sürdü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Yağış esnasında ana arterlerde yoğun su birikintileri oldu, yol trafiğe kapandı. Konacık Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı su birikintisi nedeniyle durdu. Akış, ara sokaklardan verildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yoğun su birikintisi vardı. Trafik akışı aksadı. Ara sokaklar da yağış anında dereye döndü. Su birikintisi, Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin mazgallara müdahalesinin ardından açıldı. Bitez Söğütlü Caddesi'nde sele kapılan bir cip, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Sel sularına kapılan çöp konteynerleri, iş makinesi ile dereden çıkarıldı. Torba Mahallesi'nde sandık görevlileri, seçim sandığını koruyabilmek için çaba harcadı.