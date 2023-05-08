Bodrum'da Yabancı Turistler Tatilin Keyfini Çıkarıyor

Bodrum'da İngiltere, Rusya ve orta Avrupa ülkelerinden çok sayıda yabancı turist tatilin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı. Başta İngiltere olmak üzere Rusya ve orta Avrupa ülkelerinden Bodrum'a çok sayıda yabancı misafir giriş yaptı. Turistler, kentteki lüks otellerde tatilin keyfini çıkarıp, doyasıya eğlendi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi. Turistler başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Türkbükü ve Yalıkavak'ta plajları doldurdu.

Bazı turistler şezlonglarında kitap okuyup, dinlenirken kimisi de bol bol güneşlenmeyi tercih etti. Bodrum'da meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklığının artacağı belirtildi.(DHA)