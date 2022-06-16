TÜRKİYE önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte hareketlilik başladı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2019 yılı Mayıs ayına göre bu yıl İngiltere'den toplamda 49 bine yakın turistin gelmesiyle birlikte yüzde 19,30 oranında artış gözlemlendi. Aynı döneme göre İrlanda pazarından da yüzde 105 oranında bir artış oldu. Ukrayna pazarında yüzde 95 üzerinde düşüş var. Rusya'da ise 2019 oranı hemen hemen aynı kaldı" dedi.

Dünya turizm destinasyonları arasından en çok tercih edilen noktalardan biri olan Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı. Yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte özellikle kentin tarihi noktaları başta olmak üzere plajlar, caddeler, eğlence mekanları, çarşı gibi noktalarda yoğunluklar gözlendi. 2019 yılında mayıs ve haziran ayı içerisinde İngiltere'den kente 41 bin civarında turist gelirken bu rakam aynı dönemde yaklaşık 50 bin sınırına dayandı. Okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazarda hareketliliğin başlayacağını ve otellerdeki rezervasyon oranlarının artacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerdeki doluluk oranı Ramazan Bayramı'nda yüzde 80-90 civarındaydı. Haziran olarak değerlendirme yaparsak rezervasyondaki artışlar stabil yani yüksek oranda bir artış gözlemlenmedi. İlerleyen haftalarda biz bunu göreceğiz. Okullar kapandığı zaman iyi bir artış alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Mayıs sonu itibariyle Milas-Bodrum Havalimanı'na geçen sene 21 bin turist gelmişken bu sene 120 bin turist geldi. Bu durum bizler için sevindirici ve mutlu bir haber. Bodrum pazarının haziran ve sonrasında hareketlendiğini düşünürsek hala gidecek yolumuz var. Pandemi sonrasında işlerin iyi gideceğini beklerken, maalesef Rusya- Ukrayna savaşı şu anda gidişatı biraz etkilemiş görünüyor. Özellikle Rusya bölgesinden gelecek vatandaşlarda ciddi bir azalma bekliyoruz. Rakamları incelediğimizde merkez Avrupa ve İngiltere'nin bir hayli artış gösterdiğini, tekrar Bodrum'a geri dönme isteğinin devam ettiğini ve artarak gittiğini görüyoruz. Mayıs sonu itibariyle geldiğimiz nokta güzel, artışlarımız pozitif. Yabancı turistlerin uçak krizinin devam etmesi ve global pazardaki ekonomik hareketlilik nedeniyle çok rahat seyahat edebildiğini göremiyoruz. Özellikle temmuz ve ağustos için kuvvetli bir talep var. Haziran 15'ten sonra yerli turistin de pazara inmesiyle yüksek doluluklara erişeceğimizi düşünüyorum."