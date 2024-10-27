Bodrum'da Yaban Domuzlarına Momma İle Besleme Anları

Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel