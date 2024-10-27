Bodrum'da Yaban Domuzlarına Momma İle Besleme Anları
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. İki arkadaş, gördükleri domuzlara mama vererek onları besledi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.