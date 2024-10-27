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Bodrum'da Yaban Domuzları Beslendi

Bodrum'da Yaban Domuzları Beslendi
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Bodrum merkezine inen aç kalan yaban domuzları, iki arkadaş tarafından mama ile beslenirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen yaban domuzlarını, iki arkadaş mama ile besledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Bodrum'da aç kalan yaban domuzları Çırkan Mahallesi yakınlarında kent merkezine indi. Etrafta yiyecek arayan domuz sürüsünü fark eden Mustafa Akman ve arkadaşı İrem Çevikel yanlarına gidip mamayla besledi. Yanlarındaki mamaları yaban domuzlarına veren iki arkadaşın o anları cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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