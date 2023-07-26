Bodrum'da VIP minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, VIP minibüse çarpıp yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Gündoğan-Yalıkavak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğan'dan Yalıkavak istikametine seyreden Nihat Emre Türkmen (21) idaresindeki 48 JS 257 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden K.G. yönetimindeki 34 FGY 737 plakalı VIP minibüse çarptı. Çarpma sonrası kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Nihat Emre Türkmen, ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Türkmen'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesi memleketi Muğla'nın Ortaca ilçesine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA