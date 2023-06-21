Bodrum'da VIP Minibüse Çarpan Kamyonun Şoförü Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, VIP minibüsün üzerine devrilerek kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon'un (73) ölümüne, şoförü İbrahim Halil Akbal'ın da yaralanmasına neden olan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Fikret Çevlik, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, VIP minibüsün üzerine devrilerek kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon'un (73) ölümüne, şoförü İbrahim Halil Akbal'ın da yaralanmasına neden olan hafriyat yüklü kamyonun şoförü Fikret Çevlik, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün saat 09.30 sırasında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Torba Mahallesi'nden Milas yönüne giden Fikret Çevlik yönetimindeki 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerine devrildiği minibüstekilere, ulaşmakta ekipler güçlük çekti. Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına geldiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ilk olarak kamyon sürücüsü Fikret Çevlik araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çevlik, bir özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 5 gün içinde hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 7 milyon liralık cezai işlem uygulandığı bildirildi.