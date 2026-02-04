Haberler

Muğla'da otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Muğla'da otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vinç, otomobille çarpışarak şarampole devrildi. Kazada vinç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışıp şarampole devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Adilcan G. yönetimindeki 34 GHD 515 plakalı vinç, Bodrum-Milas kara yolu Emin Anter Bulvarı'nda, aynı istikamette ilerleyen Utku O'nun kullandığı 48 TR 525 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vinç sürücüsü, ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı.

