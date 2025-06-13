Bodrum'da Uyuşturucu Üretimi: 1 Kişi Tutuklandı

Bodrum'da Uyuşturucu Üretimi: 1 Kişi Tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.

Aramalarda, 1.050 gram satışa hazır halde kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda U.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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