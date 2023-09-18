Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, zanlının motosikleti ve ikametinde uyuşturucu madde ele geçirildi.