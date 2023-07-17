Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede yabancı uyruklu Mohammedullah Sarwari (24) ile kardeşi Ahmadullah Sarwari'nin (23) motosikletle uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. 13 Temmuz'da şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan iki yabancı kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MUĞLA