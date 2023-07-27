Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Şube ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.