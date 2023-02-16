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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

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