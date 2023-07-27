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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 49 gram skunk, 54 gram kokain, 107 adet ecstasy ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahsın kullandığı araç, Bodrum girişinde durduruldu. Şüphelinin aracı ve çantasında yapılan aramalarda 49 gram skunk, 54 gram kokain, 107 adet ecstasy ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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