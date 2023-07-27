Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehir dışından Bodrum'a uyuşturucu getiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin tatil çantasından çok miktarda uyuşturucu çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şehir dışından Bodrum'a uyuşturucu getiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin tatil çantasından çok miktarda uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Şahin (50) isimli şüphelinin Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler şüphelinin otomobilini kent girişinde durdurdu. Şüphelinin aracında ve tatil çantasında ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada tatil çantası içinden 49 gram skunk, 54 gram kokain, 107 ecstasy ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.