Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan uyuşturucu şüphelisi, polis operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Üzerinde kokain bulunan zanlı, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir kişinin kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi edinilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan gelen şüpheli, Bodrum Otogarı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerine bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
