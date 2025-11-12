Haberler

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin otel odasına düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, dün önceden belirlenen bir otel odasına operasyon düzenledi. Odada yapılan aramada; 735 gram skunk, 255 gram bonzai, yaklaşık 6 kilogram bonzai üretilebilecek ham madde olan 575 gram pinaca, 255 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 TL ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
