Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ilçedeki bir otelin odasında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.