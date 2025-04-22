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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, B.A. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, jandarma ekiplerinin aldığı ihbar sonrası gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisine ait 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheli B.A. (22), gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Muğla Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, B.A.'ya ait 2 ayrı adreste uyuşturucu bulundurduğu bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, dün Yalıkavak ve Koyunbaba Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Aramalarda 50 gram esrar, 150 gram bonzai, 23 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 10 kenevir tohumu ele geçirildi. Ekipler B.A.'yı gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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