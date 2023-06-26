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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 12 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Bodrum Muğla Güncel Haberler

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