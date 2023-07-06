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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 350 gram esrar, 121 sentetik hap ve 14 bin 300 lira ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 350 gram esrar, 121 sentetik hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Bodrum Muğla Güncel Haberler

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