Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 350 gram esrar, 121 sentetik hap ve 14 bin 300 lira ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 350 gram esrar, 121 sentetik hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 300 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel