Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 350 gram esrar, 121 sentetik hap ve 14 bin 300 lira ele geçirildi.