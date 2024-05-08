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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Bodrum'da ormanlık alanlara uyuşturucu saklayarak satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlılar, takip sonucu gözaltına alındı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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