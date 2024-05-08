Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Bodrum'da ormanlık alanlara uyuşturucu saklayarak satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Zanlılar, takip sonucu gözaltına alındı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.