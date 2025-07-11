Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarma tarafından ev ve otelde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yahşi Mahallesi'nde Gürkan A.'nın (42) evinde ve Lokman Y.'nin (39) işlettiği ruhsatsız otele Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 410 gram skunk, 6 gram metamfetamin, 45 extacy ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekiplerce olayla bağlantılı olduğu belirlenen Onurcan Y. (28) de gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.