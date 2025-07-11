Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Aramalarda 410 gram skunk ve 6 gram metamfetamin dahil çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşi Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

G.A'nın ikametinde ve L.Y'nin işletip ikamet ettiği otelde yapılan aramada, 410 gram skunk maddesi, 3 fişek içerisinde 6 gram metamfetamin maddesi, 45 uyuşturucu hap, sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş 110 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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