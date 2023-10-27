Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye il dışından uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Plakası belirlenen ve polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik arama köpeği "TİNA"nın da katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan narkotik arama köpeğinin uyuşturucuyu bulduğu anlar polis kamerasınca da görüntülendi.