Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli, kaza yaparak yakalandı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramada 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ele geçirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmak isteyen 2 şüpheli, kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin otomobil ve evlerindeki aramada 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin otomobille Yahşi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, ihtara uymayan şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.