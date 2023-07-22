Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yahşi Mahallesi'nde şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç Turgutreis istikametinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucunda yakalandı.

İkametlerinde ve araçta yapılan aramada, satışa hazır 23 parça 130 gram uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.